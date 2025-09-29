الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
الاتحاد الأوروبي: مولدوفا تختار الاتحاد الأوروبي بدلًا من روسيا في الانتخابات

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بنتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، مؤكدًا أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى التكتل الأوروبي.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت أمس الأحد فوز الحزب الحاكم المؤيد للاتحاد الأوروبي بشكل كبير على منافسه الموالي لروسيا، في تصويت يمثل دعمًا لمسعى مولدوفا للانفصال عن موسكو والانضمام إلى التكتل الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على موقع “إكس” إن شعب مولدوفا بعث برسالة واضحة وصريحة، وأضاف: “لقد اختاروا الديمقراطية والإصلاح والمستقبل الأوروبي في مواجهة الضغوط والتدخلات الروسية”.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “من الواضح أن مولدوفا صوتت لصالح أوروبا والديمقراطية والحرية. بابنا مفتوح، وسنكون معكم في كل خطوة على الطريق”.

    المصدر :
  • رويترز

