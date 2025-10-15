الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يرفضان تهديدات ترامب بزيادة الرسوم على مدريد

منذ 25 دقيقة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

فضت المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أحدث تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على مدريد بسبب رفضها الامتثال لهدفه المقترح للإنفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب إنه “مستاء جدا” من إسبانيا لكونها الدولة الوحيدة التي رفضت هدف الإنفاق الجديد البالغ خمسة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، مضيفا أنه يدرس فرض عقوبة على الدولة المطلة على البحر المتوسط. وذكر في وقت سابق أنه سيجعل إسبانيا “تدفع مثلي ما تدفعه” بموجب المحادثات التجارية.

وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل في إفادة صحفية إن السياسة التجارية تقع ضمن اختصاصات بروكسل وإن المفوضية “سترد بشكل مناسب، كما نفعل دائما، على أي إجراءات تُتخذ ضد واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء”.

وأضاف جيل أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي تم توقيعه في يوليو تموز كان المنطلق المناسب لحل أي قضايا.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية في بيان “لا يتعلق النقاش حول الإنفاق الدفاعي بزيادة الإنفاق من أجل زيادته فقط، وإنما يرتبط بالرد على تهديدات حقيقية… نقوم بدورنا في تطوير القدرات اللازمة والمساهمة في الدفاع الجماعي لحلف (شمال الأطلسي)”.

ورفعت إسبانيا الإنفاق الدفاعي الاسمي بما يزيد على المثلين من 0.98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى اثنين بالمئة هذا العام، وهو ما يعادل نحو 32.7 مليار يورو (38 مليار دولار).

وأوضحت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس أن الدول الأعضاء بالحلف لم تناقش خلال اجتماعها اليوم هدف الخمسة بالمئة لأن الأولوية كانت للوضع الحالي في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أمريكية
ارتفاع عالمي في الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط - تعبيرية
استطلاع لـ"رويترز": نمو اقتصادات معظم دول الخليج في 2025 و2026 بفضل زيادة إنتاج النفط
سكوت بيسنت. رويترز
وزير الخزانة: أميركا مستعدة لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا