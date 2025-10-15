الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يرفضان تهديدات ترامب بزيادة الرسوم على مدريد

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

فضت المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أحدث تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على مدريد بسبب رفضها الامتثال لهدفه المقترح للإنفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب إنه “مستاء جدا” من إسبانيا لكونها الدولة الوحيدة التي رفضت هدف الإنفاق الجديد البالغ خمسة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، مضيفا أنه يدرس فرض عقوبة على الدولة المطلة على البحر المتوسط. وذكر في وقت سابق أنه سيجعل إسبانيا “تدفع مثلي ما تدفعه” بموجب المحادثات التجارية.

وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل في إفادة صحفية إن السياسة التجارية تقع ضمن اختصاصات بروكسل وإن المفوضية “سترد بشكل مناسب، كما نفعل دائما، على أي إجراءات تُتخذ ضد واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء”.

وأضاف جيل أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي تم توقيعه في يوليو تموز كان المنطلق المناسب لحل أي قضايا.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية في بيان “لا يتعلق النقاش حول الإنفاق الدفاعي بزيادة الإنفاق من أجل زيادته فقط، وإنما يرتبط بالرد على تهديدات حقيقية… نقوم بدورنا في تطوير القدرات اللازمة والمساهمة في الدفاع الجماعي لحلف (شمال الأطلسي)”.

ورفعت إسبانيا الإنفاق الدفاعي الاسمي بما يزيد على المثلين من 0.98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى اثنين بالمئة هذا العام، وهو ما يعادل نحو 32.7 مليار يورو (38 مليار دولار).

وأوضحت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس أن الدول الأعضاء بالحلف لم تناقش خلال اجتماعها اليوم هدف الخمسة بالمئة لأن الأولوية كانت للوضع الحالي في أوكرانيا.