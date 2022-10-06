الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
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الاتحاد الأوروبي يتوعد إيران بحزمة عقوبات جديدة

منذ 4 دقائق
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

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توعد الاتحاد الأوروبي، الخميس، إيران بـ”حزمة عقوبات” جديدة على خلفية “قمعها المظاهرات”، التي اندلعت تنديدا لوفاة شابة على يد شرطة الأخلاق.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد يدرس عقوبات إضافية على إيران”.

وتابع بوريل، في تصريحات صحفية من براج، إن “وزراء خارجية التكتل سيناقشون مزيدا من العقوبات على طهران خلال اجتماعهم المقبل”.

وكانت احتجاجات اندلعت في غالبية المدن الإيرانية، ووصلت أصداؤها إلى عدة دول خارج إيران على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

وواجهت السلطات الإيرانية، الاحتجاجات بـ”القمع الشديد” واستخدمت الرصاص الحي، والغاز، والاعتقالات، كما عمدت إلى قطع خدمات الإنترنت عن كثير من المدن، في محاولة لوأد الاحتجاجات، التي زادت من اشتعالها الأوضاع الاقتصادية المتردية.

واتخدت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني منحا جديدا، إذ تضامنت معها مئات الفتيات وبينهم مسؤولون حول العالم، عبر قص شعورهن على الهواء.

فيما أكدت جماعات حقوقية اعتقال الآلاف، ووقوع مئات القتلى والمصابين جراء “قمع المظاهرات”.

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