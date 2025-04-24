الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات قانونية لفسخ عقود الغاز الروسي تدريجيا

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس أن المفوضية ستقدم خلال الأسبوعين المقبلين خارطة طريق لرؤيتها بشأن التخلص التدريجي من جميع واردات الوقود الروسي.

وتعهدت المفوضية الأوروبية بالتوقف عن استخدام الوقود الروسي بحلول 2027 ردا على غزو موسكو لأوكرانيا في 2022.

وقالت فون دير لاين في اجتماع نظمته الحكومة البريطانية ووكالة الطاقة الدولية اليوم إن واردات الغاز الروسي انخفضت إلى 18 بالمئة من نحو 45 بالمئة في 2021، لكن هناك المزيد من الخطوات يتعين القيام بها.

وجرى تعويض كمية كبيرة من فجوة المعروض من خلال استقبال المزيد من صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وزيادة الغاز من النرويج.

وقالت فون دير لاين “تلك الشراكات في مجال الطاقة، بما في ذلك واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، تظل ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد من الاتحاد الأوروبي شراء المزيد من الغاز الأمريكي، ويرى مسؤولون في الاتحاد أن ذلك قد يمثل ورقة مساومة في المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

وتعمل المفوضية الأوروبية على تقييم أدوات قانونية مختلفة لإدراجها في خارطة الطريق. وذكرت رويترز الأسبوع الجاري أن الخيارات المحتملة تشمل استخدام تشريعات الاتحاد الأوروبي لمنع شركاته من توقيع عقود غاز روسي جديدة أو توفير أسس قانونية للشركات الأوروبية لفسخ عقود الغاز الروسي القائمة دون التعرض لعقوبات.

ولم تؤكد فون دير لاين في كلمتها موعد إصدار خارطة الطريق لكن جدول أعمال منفصلا للمفوضية يظهر أن من المقرر نشرها في السادس من مايو أيار.