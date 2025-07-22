الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
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الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 3 ناقلات خدمت روسيا في السابق

منذ 4 دقائق
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز

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قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على ثلاث ناقلات تديرها شركة ميتسوي أو.إس.كيه لاينز اليابانية كانت تنقل شحنات من الغاز الطبيعي المسال روسية المصدر، وذلك بعد أن تلقى التكتل تعهدات بالتوقف عن ذلك.

وفُرضت العقوبات على الناقلات نورث مون ونورث أوشن ونورث لايت، التي كانت تنقل شحنات من محطة يامال للغاز الطبيعي المسال وتشارك في عمليات نقل بين السفن بالقرب من ميناء مورمانسك شمال روسيا.

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات الحزمة الثامنة عشر من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت المفوضية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني أنها رفعت الناقلات الثلاث من قائمة السفن الخاضعة للعقوبات “بعد تعهدات قاطعة بألا تشارك ناقلات الغاز الطبيعي المسال هذه بعد الآن في نقل الطاقة الروسية (من) مشروعي يامال الروسي والقطب الشمالي 2 اللذين كانت تخدمهما في الأصل”.

وأضافت المفوضية “يُظهر هذا الإجراء تأثير استهداف الاتحاد الأوروبي للسفن (بالعقوبات)، وأن السفن يمكن إعادتها إلى الخدمة بعد تعهدات حازمة”

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