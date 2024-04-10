الأربعاء 1 شوال 1445 ﻫ - 10 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يستعرض خطط إصلاح أوكرانيا.. ما هو الهدف؟

منذ ساعتين
علما الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

علما الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أفادت مصادر في وزارة المالية الألمانية اليوم الأربعاء أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في لوكسمبورج هذا الأسبوع خطط إصلاح وأجندة استثمار قدمتها أوكرانيا في محاولة من كييف لضمان الحصول على التمويل من التكتل.

وأضافت المصادر أن الوزراء يرحبون بالنهج الأوكراني “الطموح جدا”.

وحددت أوكرانيا 15 مجالا رئيسيا و69 خطة للإصلاح، بحسب المصادر التي لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وتبلغ قيمة برنامج التسهيلات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 50 مليار يورو (54.29 مليار دولار) للفترة من 2024 إلى 2027.

ومن المقرر تقديم التسهيلات، التي يشكل الدعم المالي ثلثها وتمثل القروض الثلثين الآخرين، شريطة تنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا.

(الدولار = 0.9210 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة إينيل غرين باور _ إيطاليا
الآمال تتضاءل في العثور على ناجين بعد حادث في محطة طاقة إيطالية
زيت الوقود الروسي
الصين والهند يتصدران قائمة مشتري زيت الوقود الروسي بحرا في فبراير
رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي بيدرو سانشيز
غزة تحت النار
رئيس الوزراء الإسباني يفصح عن أثر اعتراف أوروبا بفلسطين

الأكثر قراءة

رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!
فيديو.. حملة اعتداءات على سوريين في مناطق لبنانية عدة!
مراقبة الهلال - تعبيرية
12 دولة عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. من هي؟