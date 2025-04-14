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الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن

منذ 37 دقيقة
رسم توضيحي يُظهر أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. رويترز

رسم توضيحي يُظهر أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. رويترز

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قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم الاثنين إن التكتل يسعى للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن الأمر يتطلب “جهدا مشتركا كبيرا”.

وكتب شفتشوفيتش على موقع التواصل إكس بعد اجتماعه مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والمبعوث التجاري الأمريكي جاميسون جرير في واشنطن “أتواجد حاليا في العاصمة واشنطن… لاغتنام المهلة البالغة 90 يوما للتوصل إلى حل مشترك للرسوم الجمركية غير المبررة”.

وقال إن الاتحاد الأوروبي “لا يزال إيجابيا ومستعدا للتوصل إلى اتفاق عادل، بما في ذلك المعاملة بالمثل من خلال عرضنا للرسوم الجمركية البالغة صفر مقابل صفر على السلع الصناعية والعمل على القيود غير الجمركية”.

وأضاف “تحقيق ذلك سيتطلب جهدا مشتركا كبيرا من الجانبين”.

وفي وقت سابق أعلنت المفوضية الأوروبية أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب معلّق حتى 14 يوليو من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات مع الرئيس الأمريكي.

وتخوض واشنطن وبروكسل مواجهات تجارية منذ أسابيع بين الرسوم والرد عليها، بعدما أطلق ترامب حرباً تجارية لم يسلم منها شركاء بلاده المقربون.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أقرت الأربعاء أولى تدابيرها، فارضة رسوماً مضادة على البضائع الأمريكية مثل الدراجات النارية والصويا والدواجن، وأتت هذه التعريفات المشددة رداً على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم.

لكن بعد ساعات، أعلن ترامب تعليق بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وتماهى التكتل مع ذلك من أجل التفاوض مع الإدارة الأمريكية، دون الإعلان عن فترة محددة لتعليق رسومه المضادة.

    المصدر :
  • رويترز

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