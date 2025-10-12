الاتحاد الأوروبي يطلق نظام الحدود الرقمية الجديد لتعزيز المراقبة والهجرة القانونية

بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يُسجل إلكترونياً بيانات المواطنين من خارج الاتحاد لأول مرة.

ويُطبق النظام على مدى ستة أشهر، ويتيح للمسافرين تسجيل بياناتهم عبر مسح جواز السفر ضوئياً، وأخذ بصمات الأصابع، والتقاط صورة شخصية. ويهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن المقيمين غير القانونيين، ومكافحة تزوير الهوية، ومنع الهجرة غير الشرعية، في ظل ضغوط سياسية متزايدة على الدول الأعضاء لاتخاذ موقف أكثر صرامة.

وقال ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة: «نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء». وأضاف أن المواطنين من دول خارج الاتحاد سيخضعون عند الدخول لأول مرة إلى منطقة شنجن للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد. وتشمل منطقة شنجن جميع الدول الأعضاء ما عدا أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.

وأوضح برونر أن الرحلات اللاحقة لن تتطلب سوى التحقق من بصمة الوجه، وأن النظام سيكتمل بالكامل بحلول 10 أبريل 2026، ليحل محل ختم جواز السفر التقليدي بسجلات إلكترونية. وأضاف: «البدء التدريجي يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة».