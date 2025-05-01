الاتحاد الأوروبي يعرض 50 مليار يورو لترامب لمعالجة الخلافات التجارية

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس عن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش قوله إن بروكسل تريد زيادة مشتريات السلع من الولايات المتحدة بخمسين مليار يورو (56.46 مليار دولار) لمعالجة “مشكلة” في العلاقة التجارية وإن التكتل يحرز “تقدما معينا” نحو التوصل إلى اتفاق.

وأشار شفتشوفيتش في مقابلة مع الصحيفة إلى أن التكتل لن يقبل بإبقاء واشنطن على رسوم جمركية تبلغ 10 بالمئة على بضائعه كحل عادل للمحادثات التجارية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية تبلغ 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار الماضي، و20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد الأوروبي في أبريل نيسان الماضي. ثم خفضت النسبة البالغة 20 بالمئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو تموز، وحددت فترة زمنية تمتد 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق رسوم أكثر شمولا.

ورد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بتعليق خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء الرسوم على جميع السلع الصناعية من كلا الجانبين.

وجاء في تقرير فايننشال تايمز على لسان شفتشوفيتش “إذا كان ما ننظر إليه كمشكلة في العجز هو 50 مليار يورو، أعتقد أنه يمكننا حقا… حسم هذه المشكلة بسرعة كبيرة من خلال مشتريات الغاز الطبيعي المسال، أو من خلال بعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا، أو مجالات أخرى”.

لكن شفتشوفيتش حذر أنه سيكون من “الصعب جدا” التوصل إلى اتفاق “جيد ومقبول بشكل واضح لدولنا الأعضاء وبرلماننا الأوروبي”.

وتتفاوض المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالتدابير التجارية نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

(الدولار = 0.8857 يورو)