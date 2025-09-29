الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
الاتحاد الأوروبي يعلن إعادة فرض العقوبات على إيران

منذ 4 دقائق
علما ايران والاتحاد الاوروبي

علما ايران والاتحاد الاوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه أعاد فرض العقوبات على إيران، في خطوة جاءت بعد إجراء مماثل من جانب الأمم المتحدة.

وقالت رئاسة التكتل في بيان: “اليوم أعاد الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على إيران ردًا على استمرارها في عدم الامتثال للاتفاق النووي، ولا يزال باب المفاوضات الدبلوماسية مفتوحًا”.

وأوضح الاتحاد أن العقوبات تشمل تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الأخرى، وحظر سفر بعض المسؤولين الإيرانيين، إضافة إلى حظر شراء ونقل النفط الخام، وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية إلى طهران.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار الأمم المتحدة إعادة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد أن أطلقت القوى الأوروبية آلية “سناب باك” في مجلس الأمن.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بادرت إلى تفعيل هذه الآلية، متهمةً إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والهادف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، فيما تنفي طهران سعيها لامتلاك مثل هذه الأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

