الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة عند معبر رفح بين غزة ومصر

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الاثنين أن الاتحاد سيستأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، في إطار جهوده لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في القطاع.

وقالت كالاس في منشور على منصة إكس: “إقرار السلام في غزة سيكون معقداً للغاية، لكن الاتحاد الأوروبي على استعداد للقيام بدوره. وستستأنف مهمة المراقبة المدنية للمعبر يوم الأربعاء”.

وتهدف المهمة الأوروبية إلى متابعة حركة الدخول والخروج عبر المعبر لضمان سلامة المدنيين والمساهمة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي يشمل تبادل الأسرى ووقف العمليات العسكرية في غزة.