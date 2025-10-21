الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لمضاعفة المساعدات ولإجلاء المصابين من غزة

منذ ساعتين
الدمار في حي سكني، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في مدينة غزة، 21 أكتوبر 2025. رويترز

الدمار في حي سكني، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في مدينة غزة، 21 أكتوبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، استعداده لمضاعفة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة ولإجلاء المصابين من القطاع.

وقالت عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن منطقة المتوسط دوبرافكا سويسكا أن الاتحاد الأوروبي “يعرض مساهمته في عمليات رفع الأنقاض والبحث والتطهير في غزة”.

ورأت أن “للأمم المتحدة دورا أساسيا على مسار الإغاثة وإعادة التأهيل والإعمار”.

كما أعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي “للمساهمة في نزع الأسلحة بغزة حال إطلاق مسار سياسي حقيقي”. بالمقابل، أكدت أن الاتحاد الأوروبي يرى أن دور السلطة الفلسطينية “ضروري في حاضر ومستقبل غزة”.

يأتي هذا في وقت تسود فيه حالة من الترقب في غزة بشأن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، بعد عامين من العمليات العسكرية واسعة النطاق التي خلفت دماراً واسعاً وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

وتشترط التفاهمات، بحسب مصادر فلسطينية ودولية، زيادة كميات المساعدات الإنسانية وتحسين الإمدادات الحيوية كجزء من الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. ولكن منظمات الإغاثة الدولية تحذر من أن القيود الإسرائيلية على المعابر والمعوقات اللوجستية ما زالت تعرقل دخول الإمدادات الحيوية للمدنيين، رغم تحسن نسبي في وتيرة العمل خلال الأيام الأخيرة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غالبية سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من نصف المرافق الصحية ما زالت خارج الخدمة بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصاً على الدبلوماسية
عشرات الآلاف يحتجون في قابس التونسية
عشرات الآلاف يحتجون في قابس التونسية مع تفاقم أزمة بيئية حادة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بشأن إدارة قطاع غزة.. ماكرون يسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!