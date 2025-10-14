الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
الاتحاد الأوروبي يغرم 3 علامات فاخرة.. إليكم السبب

منذ ساعة واحدة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء فرض غرامات مالية بقيمة 157 مليون يورو (181.52 مليون دولار) على علامات فاخرة هي جوتشي وكلوي ولويفي، بسبب تحديد أسعار إعادة البيع للشركاء في قطاع التجزئة.

وجرى تغريم جوتشي المملوكة لشركة كيرينج بمبلغ 119.7 مليون يورو، وكلوي 19.7 مليون يورو، ولويفي 18 مليون يورو، مما يعكس التدقيق المتزايد لأعمال المجموعات الفاخرة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الثلاثاء إن “شركات الأزياء الثلاث تدخلت في الاستراتيجيات التجارية لتجار التجزئة من خلال فرض قيود عليهم، مثل مطالبتهم بعدم الانحراف عن أسعار التجزئة الموصى بها، ووضع حدود قصوى للخصومات، وفترات محددة لعمليات التخفيضات”.

وأوضحت المفوضية أن مثل هذه الممارسات تحرم تجار التجزئة من الاستقلالية في التسعير وتقوض المنافسة بينما تحمي قنوات البيع الخاصة بالعلامات التجارية من منافسة تجار التجزئة.

وأعلنت كيرينج المالكة لجوتشي أن التحقيق في الاتحاد الأوروبي انتهى بعد تعاونها مع المفوضية، وأن الأثر المالي تم تضمينه في نتائج المجموعة للنصف الأول من عام 2025.

    المصدر :
  • رويترز

