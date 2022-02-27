الاتحاد الأوروبي يقرر إرسال أسلحة بـ900 مليون يورو إلى الجيش الأوكراني

قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الأحد، أن الدول أعضاء الاتحاد وافقوا على إرسال أسلحة “فتاكة وغير فتاكة” بقيمة 900 مليون يورو إلى الجيش الأوكراني.

وأضاف أن بولندا ستكون مركز عبور المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن “الحرب أصبحت على أبوابنا لذا نحن أمام لحظات تاريخية”.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيغلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها ”الطائرات الخاصة للمتمولين“، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية: ”نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى الروس، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية، ولن تتمكن، بعد اليوم، من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي“.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على بيلاروس عبر حظر صادرات ”القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية“ لنظام مينسك، ”المتواطئ“ مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن هذه التدابير تشمل قطاعات: المحروقات، والتبغ، والإسمنت، والحديد، والفولاذ، وتستهدف العقوبات أيضًا المسؤولين البيلاروسيين ”الذين ساعدوا روسيا“ بهجومها على أوكرانيا.

وفي سياق اخر، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة RT ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين في دول الاتحاد.