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الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في اتخاذ إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية

منذ 16 دقيقة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز

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تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في حين سيجري مفوضها التجاري محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 30 بالمئة قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيفرضها على التكتل الذي يضم 27 دولة في أول أغسطس آب.

وذكرت المفوضية أن ماروش  شفتشوفيتش المفوض التجاري الأوروبي سيتحدث إلى لوتنيك من بروكسل بعد ظهر اليوم، قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن.

وأضافت المفوضية أنها ستمضي قدما في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. وقالت إنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 مليارا في قائمة واحدة.

وأضافت أنها ستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. ولن تدخل أي تدابير مضادة حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس آب. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في أبريل نيسان ثم علقها على الفور.

وقال ممثل للحكومة الألمانية إن برلين تدعم استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة.

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