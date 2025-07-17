الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يوقف تحقيقا بشأن منصة إكس وسط محادثات تجارية مع أمريكا

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 11:43 صباحًا
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير نشرته اليوم الخميس أن المفوضية الأوروبية أوقفت أحد تحقيقاتها بشأن منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك لانتهاكها قواعد الشفافية الرقمية، وذلك في وقت تسعى فيه إلى اختتام محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

وذكر التقرير نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن المفوضية لن تلتزم بالموعد النهائي لإكمال تحقيقاتها في قضية إكس، والذي كان من المتوقع أن يكتمل قبل عطلتها الصيفية.

وذكر التقرير أن من المرجح صدور قرار حول الأمر بعد وضوح الرؤية فيما يتعلق بمحادثات التجارة بين التكتل والولايات المتحدة.

وكانت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي قالت في العام الماضي إن إكس انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية. وتواجه أي شركة تثبت مخالفتها لهذا القانون غرامة تصل إلى ستة بالمئة من إجمالي مبيعاتها العالمية، وربما تمنع الجهات التي لا تمتثل لهذه القرارات من تسيير أعمالها في أوروبا نهائيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات المتخذة ضد إكس لا تزال مستمرة.

وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز “تطبيق تشريعاتنا مستقل عن المفاوضات الجارية حاليا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع
اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع.. ماذا في تفاصيله؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا كان "بالقوة لا بالطلبات"
جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)
إسرائيل تتهم جندياً بالتجسس لصالح إيران

الأكثر قراءة

حكمت الهجري
بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون
قوى الأمن الداخلي
بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي