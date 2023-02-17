الاتحاد الاوروبي يستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة على ايران

لاتزال الاحتجاجات مستمرة في الشوارع الايرانية التي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا اميني، فيما تحاول السلطة قمع المتظاهرين بجميع الطرق، ورداً على استمرار النظام الإيراني قمع الاحتجاجات في البلاد، يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد طهران الاثنين.

فقد أشعلت وفاتها في السجن بعد توقيفها من قبل الشرطة الدينية غضباً عارماً في البلاد، وأطلقت شرارة تظاهرات عمت العديد من المدن ومن ضمنها طهران، شارك فيها الشباب وطلاب المدارس والجامعات، رفضاً للقوانين القمعية المفروضة منذ عقود.

فيما تصدت قوات الأمن للمحتجين بالقوة والرصاص، ما أدى إلى مقتل المئات، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية، كما تم اعتقال الآلاف.

ولا تزال تلك الاحتجاجات تتكرر بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، رغم أنها خفتت خلال الشهرين الماضيين.

يشار إلى أن حزمة العقوبات الأوروبية المرتقبة هي الخامسة منذ أكتوبر 2022. وكانت العقوبات السابقة قد طالت عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد “شرطة الأخلاق”، لضلوعهم في حملة القمع هذه.