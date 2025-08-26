الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
الاتحاد البريدي العالمي: 25 دولة تعلق إرسال شحنات بضائع لأميركا

منذ 11 دقيقة
علم أميركا

قال الاتحاد البريدي العالمي الثلاثاء إن 25 من دوله الأعضاء علقت شحنات بضائع إلى الولايات المتحدة في ظل حالة من الضبابية بعد أن ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة ضريبية جمركية كانت تعفي الطرود صغيرة الحجم من الرسوم الجمركية.

ويعمل الاتحاد، التابع للأمم المتحدة ويتخذ من سويسرا مقرا، على تعزيز التعاون بين الهيئات البريدية في دوله الأعضاء البالغ عددها 192.

وذكر الاتحاد أنه نقل مخاوفه بشأن تعليق الشحنات في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الاثنين.

ولم يذكر أسماء دول لكن أستراليا والنرويج وسويسرا وبلدان أخرى أعلنت بالفعل تعليق الشحنات.

تأتي هذه الأنباء بعدما قالت إدارة ترامب الشهر الماضي إنها ستعلق إعفاء الشحنات الدولية من البضائع صغيرة الحجم التي تقل قيمتها عن 800 دولار اعتبارا من 29 أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

