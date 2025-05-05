الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يندّد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، واستهداف أراضيها، ومحاولات إثارة النعرات الطائفية فيها، داعياً الدول العربية والإسلامية للوقوف إلى جانبها.

وقال الاتحاد في بيان نشر على موقعه: إنه “يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده الأراضي السورية من غارات جوية إسرائيلية مكثفة تستهدف مناطق متفرقة من البلاد، في اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية إسلامية، وعلى أمن شعبها واستقرارها”.

وأكد الاتحاد أن “العدو الإسرائيلي لم ولن يدّخر وسعاً في إجهاض أي مسعى نحو استقرار سوريا، بل يسعى بكل أدواته إلى تقويض أي قوة ناهضة فيها، وإلى الدفع باتجاه تقسيمها عبر إشعال الفتن، في مشهد يعكس أطماعه التوسعية ونهجه العدواني القديم الجديد”، محملاً هذا الكيان كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد، ومحذراً من خطورة الصمت الدولي والإقليمي الذي يشجعه على التمادي في اعتداءاته.

وناشد الاتحاد الدول العربية والإسلامية للوقوف وقفة جادة ومسؤولة إلى جانب سوريا، في وجه هذا العدوان السافر، والعمل على دعم استقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها، كما دعا المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمّل مسؤولياتها في إدانة هذا العدوان واتخاذ مواقف واضحة تردع الاحتلال عن مواصلة انتهاكاته.

وشدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على وقوفه الكامل إلى جانب الشعب السوري الأبي، وجيشه وقيادته الوطنية، سائلين الله أن يحفظ سوريا وشعبها من كل مكروه، ومن كل فتنة.