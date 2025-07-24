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الاتفاق التجاري بين طوكيو وواشنطن يقود المؤشر توبكس لمستوى قياسي مرتفع

منذ 26 ثانية
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2025 1:18 مساءً
علما اليابان وأمريكا

علما اليابان وأمريكا

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ارتفع المؤشر توبكس الياباني إلى مستوى قياسي اليوم الخميس وسجل المؤشر نيكي أعلى مستوى خلال عام من جديد، إذ صعدت الأسهم للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أبرمت طوكيو اتفاقا تجاريا طال انتظاره مع واشنطن.

وصعد المؤشر توبكس بنحو 2.1 بالمئة ليسجل 2986.63 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. وارتفع المؤشر نيكي بما يصل إلى 2.2 بالمئة ليصل إلى 42065.83 نقطة، متجاوزا مستوى 42 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يوليو تموز من العام الماضي.

وأدى الاتفاق التجاري الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى خفض الرسوم المتبادلة والخاصة بالسيارات إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة التي هددت بها واشنطن في السابق.

واستفادت السوق أيضا من المؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي قد يوافق قريبا على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقفز مؤشر صناعة المطاط الذي يشمل شركات صناعة الإطارات 3.3 بالمئة بعد أن صعد اثنان بالمئة في اليوم السابق.

وكسب المؤشر توبكس 3.2 بالمئة وصعد المؤشر نيكي 3.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وقال دان هيرلي خبير المحافظ لدى تي.روي برايس في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “تؤكد هذه الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة مجددا على العلاقة على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي.. على أساس ثلاث إلى خمس سنوات، ما زلنا متفائلين بشأن الأسهم اليابانية.. التقييمات ليست مبالغ فيها بأي حال من الأحوال.”

وقادت البنوك المكاسب اليوم الخميس، إذ قفز مؤشر القطاع 3.7 بالمئة ليحتل الصدارة بين 33 مؤشر صناعي في البورصة.

وانتعش قطاع البنوك بفضل التوقعات بأن الوضوح الاقتصادي الذي يوفره الاتفاق التجاري بشأن الرسوم الجمركية سيسمح لبنك اليابان باستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي بشأن السياسة النقدية يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، لكن المتداولين يتوقعون بنسبة 57 بالمئة أن يتجه المركزي الياباني لرفع الفائدة بحلول أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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