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الاحتلال يتوغل في مدينة خان يونس.. ما هي آخر التطورات؟

منذ 8 دقائق
آثار الدمار في خانيونس في غزة

آثار الدمار في خانيونس في غزة (رويترز)

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توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق المعسكر وحي الأمل وصولاً لجامعة الأقصى ومسجد القبة منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد.

وكشفت مصادر إعلامية محلية، عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف النازحين بمنطقة المواصي.

وأكد مواطنون فلسطينيون رؤيتهم لدبابات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين جامعة الأقصى ومسجد القبة وصولاً لشارع ٥.

كمت كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي نشاطه بمنطقة حي الأمل ومحيط مجمع ناصر الطبي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • وكالات

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