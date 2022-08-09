الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاحتلال يغتال قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس

منذ 39 دقيقة
إبراهيم النابلسي

إبراهيم النابلسي

A A A
طباعة المقال

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، المطارد إبراهيم النابلسي في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

كما اغتال جيش الاحتلال، المطاردان إسلام صبح و حسين جمال طه الذي كان برفقة النابلسي في منزل بالبلدة القديمة بنابلس

وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن إصابة 32 مواطناً، بينها 4 إصابات خطيرة، و28 إصابة برصاص الاحتلال الحي وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها إصابتان بحالة حرجة.

وأكدت وزارة الصحة، أنّ إصابتتن برصاص الاحتلال الحي وصلتا المستشفى العربي التخصصي، بينهما حالة حرجة.

وشددت، أنّ إصابتين برصاص الاحتلال الحي وصلتا مستشفى النجاح، بينهما إصابة حرجة.

نعت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح صباح يوم الثلاثاء، الشهيد القائد المطارد إبراهيم النابلسي، والشهيد إسلام صبوح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اغتال إبراهيم النابلسي أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية، ومن أهم المطلوبين لإسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أنه تم اغتيال إبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، بعد اشتباكات خاضها الجيش الإسرائيلي معه في البلدة القديمة بنابلس.

وذكر موقع ”واللا“ الإسرائيلي أن اغتيال النابلسي جاء بعد حصار منزل عائلته الذي استمر لساعات، تعرض خلالها الجيش الإسرائيلي لإطلاق وابل من الرصاص.

    المزيد من أخبار العالم

    اثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    نداء لتوفير 4 مليارات دولار للاستجابة لأزمة أوكرانيا الإنسانية
    آثار الدمار في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تحذير استخباراتي من ألغام روسية "عشوائية" في أوكرانيا
    من مكان الاشباكات في نابلس
    فيديو.. شهيدان و40 إصابة خلال العدوان الإسرائيلي على نابلس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه