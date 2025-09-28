الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
الادعاء العام التركي يأمر باحتجاز رجل الأعمال جينر

منذ 15 ثانية
العلم التركي

أمر الادعاء العام التركي باحتجاز رجل الأعمال البارز تورجاي جينر والتحفظ على بعض الشركات التابعة لمجموعة جينر التي تعمل في مجال التعدين والطاقة، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بشركة (كان هولدنج) الإعلامية التي اشترت قنوات تلفزيونية من جينر.

وكان الادعاء العام أمر في 11 سبتمبر أيلول بالتحفظ على شركات تابعة لكان هولدنج في إطار تحقيق يتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة.

وكانت شركة كان هولدنج استحوذت على القنوات التلفزيونية الكبرى (خبر ترك) و(شو تي.في) و(بلومبرج إتش.تي) من مجموعة جينر أواخر العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان نقلته وكالة الأناضول الحكومية للأنباء إن عمليات الاستحواذ يشتبه في أنها تنطوي على غسل أموال، وإنه أصدر مذكرة اعتقال بحق تورجاي جينر اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

