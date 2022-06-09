الاسهم الاميركية تغلق على انخفاض حاد وسط قلق المستثمرين قبل بيانات التضخم

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الخميس وسط تراجع عام بقيادة المؤشر ناسداك، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات من المتوقع أن تظهر غدا استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو أيار.

وتراجعت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وكان قطاع خدمات الاتصالات الأكثر خسارة.

وزاد من القلق ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يصل إلى 3.073 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 11 مايو أيار.

كما أبقت الزيادات الحادة الأخيرة في أسعار النفط المستثمرين في حالة توتر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي غدا الجمعة.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 بالمئة في مايو أيار، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.5 بالمئة في الشهر نفسه.

وفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 98.07 نقطة بما يعادل 2.38 بالمئة ليغلق عند 4017.70 نقطة، فيما خسر ناسداك المجمع 332.49 نقطة بنسبة 2.75 بالمئة إلى 11753.78 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 640.45 نقطة أو 1.95 بالمئة إلى 32270.45 نقطة.