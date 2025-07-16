الاقتصاد الأمريكي أمام لغز تضخمي.. أسعار المنتجين ثابتة بينما أسعار المستهلكين ترتفع

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يونيو حزيران بعد زيادة في كلفة السلع بسبب الرسوم الجمركية على الواردات قابلها تراجع في أسعار الخدمات.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن القراءة التي لم تتغير في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي جاءت بعد ارتفاع 0.3 بالمئة في مايو أيار بعد تعديل البيانات بالزيادة

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 بالمئة بعد صعوده 0.1 بالمئة في مايو أيار.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.3 بالمئة بعد زيادته 2.7 بالمئة في مايو أيار.

أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في يونيو حزيران، مع زيادات كبيرة في السلع التي تتأثر بالرسوم الجمركية مثل المفروشات واللوازم المنزلية والأجهزة والسلع الرياضية ولعب الأطفال والنوافذ وأغطية الأرضيات.

وقال خبراء اقتصاد إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو حزيران من المرجح أن يكون بداية لزيادة التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أبريل نيسان.

لكن البعض توقع تباطؤ نمو أسعار الخدمات بسبب تراجع الطلب على السفر والإقامة الفندقية لتبدد جزئيا زيادة التضخم بسبب الرسوم.