الاقتصاد الإسرائيلي يتراجع بنسبة 21% في الربع الأخير بسبب الحرب

أثرت الحرب الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على النمو الاقتصادي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلا مما كان متوقعا.

وقال المكتب المركزي للإحصاء اليوم الثلاثاء في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 بالمئة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 بالمئة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 بالمئة.

واندلعت الحرب منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 بالمئة في الصادرات، وبنسبة 26.9 بالمئة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 بالمئة في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 بالمئة في الواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي 83.7‭‭ ‬‬بالمئة.

وأفاد المكتب أمس الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7 بالمئة في مارس آذار من 2.5 بالمئة في فبراير شباط.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.