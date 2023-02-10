الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من 2022

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نموا صفريا في الربع الرابع من العام.

وتوقع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر خمسة أرباع.

وتتأثر مستويات المعيشة في بريطانيا من ارتفاع التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، كما تستشعر الشركات والأفراد تأثيرا متزايدا من الرفع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا منذ ديسمبر كانون الأول 2021.