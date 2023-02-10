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الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من 2022

منذ 40 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نموا صفريا في الربع الرابع من العام.

وتوقع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر خمسة أرباع.

وتتأثر مستويات المعيشة في بريطانيا من ارتفاع التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، كما تستشعر الشركات والأفراد تأثيرا متزايدا من الرفع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا منذ ديسمبر كانون الأول 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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