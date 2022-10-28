الامم المتحدة: السلطات الايرانية ترفض الإفراج عن جثث قتلى الاحتجاجات

تتربع الاحداث الايرانية على عرش الاخبار العالمية، بعد ثورة الشارع على الطاقم الحاكم وذلك بعد مقتل شابة كردية تدعى مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق بعد ثلاثة ايام على اعتقالها، فيما اعلنت منظمة حقوق الانسان عن مقتل اكثر من 250 شخص خلال الاحتجاجات التي لاتزال تجوب العديد من المدن الايرانية وارتفعت حدة الاحتجاجات منذ ايام في اربعينية مقتل الشابة.

هذا وقد عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة عن القلق إزاء معاملة إيران للمتظاهرين المحتجزين، وأشار إلى أن السلطات ترفض الإفراج عن بعض جثث القتلى.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إفادة صحفية في جنيف، نقلا عن عدة مصادر، “لقد رأينا الكثير من سوء المعاملة… ولكننا نشهد أيضا مضايقة لعائلات المحتجين”.

وأضافت أن السلطات ترفض في بعض الحالات تسليم جثث المتظاهرين القتلى إلى ذويهم أو تسلمها لهم شريطة عدم إقامة جنازة أو التحدث إلى الإعلام.