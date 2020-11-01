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الانتخابات الأمريكية..بايدن يتقدم على ترامب بأحدث الاستطلاعات

منذ ساعة واحدة
جو بايدن ودونالد ترامب

جو بايدن ودونالد ترامب

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يترقب العالم بأسره نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها في الثالث من الشهر الجاري .

قبل ساعات من بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية، كشفت شبكة “أن بي سي” وصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركيتان، عن تقدم للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن على منافسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المستوى الوطني.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “أن بي سي” وصحيفة “وول ستريت جورنال” أن بايدن يتقدم على منافسه ترامب بقارق يتجاوز 10 نقاط على مستوى البلاد.

لكن الاستطلاع أشار في الوقت نفسه أن تنافسا متقاربا يجري على مستوى المقاطعات في ولايات عدة بين بايدن وترامب، وذلك قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية التي تنطلق الثلاثاء المقبل.

ولا تزال استطلاعات الرأي تحظى بانتقادات لافتة في وسائل الإعلام الأميركية، إذ يشكك كثيرون في مدى مصداقيتها، بينما تعد محط سخرية في أوساط حملتي بايدن وترمب.

من جهة ثانية، أظهرت آخر استطلاعات الرأي الصادرة صباح الأحد في ولاية فلوريدا، تعادلا بين المرشحين للرئاسة الأميركية، بايدن وترامب.

وأشار الاستطلاع إلى أن شعبية بايدن انخفضت بين الأميركيين من أصول إفريقية في ولاية فلوريدا، في حين ارتفعت بين كبار العمر بسبب خطته لمواجهة وباء كورونا.

وتعد جائحة كورونا واحدة من القضايا الهامة في الحملة الانتخابية لكلا المرشحين، وغالبا ما تبادلا الاتهامات بشأن مكافحة الوباء الذي وضع الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات.

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