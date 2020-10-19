الانتخابات الأمريكية.. فلوريدا تبدأ التصويت المبكر

من المقرر أن يبدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، في ولاية فلوريدا الإثنين، قبل أسبوعين تقريبًا من اقتراع الثالث من تشرين الثاني.

ويزور الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن، ولاية أريزونا يوم الإثنين، بعد أن عقد مؤتمرًا انتخابيًا في نيفادا أمس، حثّ فيه مناصريه على الانتخاب وسط دلائل على تقدم الديمقراطيين في التصويت المبكر.

أما بايدن الذي زار ولاية رئيسة أخرى، هي نورث كارولاينا، أمس الأحد فسيزور اليوم مسقط رأسه ديلاوير، بينما ستتوجه المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتور كامالا هاريس، إلى فلوريدا لتشجيع مؤيدي بايدن على التصويت المبكر.

ويعتبر كثيرون فلوريدا ولاية حاسمة، لا بد وأن يظفر بها ترامب للفوز بالانتخابات. وللولاية الجنوبية 29 صوتا في المجمع الانتخابي، مما يجعلها هي ونيويورك صاحبتي أكبر عدد من الأصوات بعد كاليفورنيا وتكساس في السباق، لاقتناص 270 صوتا بالمجمع ستحدد الفائز في الانتخابات.

وأظهر استطلاع أجرته ”رويترز/ إبسوس“ من السابع إلى الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، أن بايدن يحظى بتأييد نسبته 49% مقابل 47% لترامب، بهامش خطأ 4 نقاط مئوية.

وانهالت حملتا المرشحَين بأموال الإعلانات الانتخابية على فلوريدا، وإن كان بايدن قد أنفق أكثر من منافسه الجمهوري.

وقالت حملة الديمقراطيين الانتخابية، إن الفحوص أثبتت سلامة هاريس، بعد إصابة مساعدة لها بكوفيد-19 وإنها ستشارك في تجمعات التصويت المبكر في أورلاندو وجاكسونفيل.

ووجه بايدن انتقادًا شديدًا لترامب لقوله خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الولايات المتحدة ”تجاوزت مرحلة الخطر“ فيما يتعلق بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن معدل الحالات الجديدة في البلاد، ارتفع إلى أعلى مستوى في عدة أشهر. وتابع: ”الأمور تزداد سوءًا، ولا يزال هو يكذب علينا فيما يتعلق بوضع الوباء“.

وعلى الرغم من إصابة ترامب بفيروس كورونا وتعافيه منه في الآونة الأخيرة، فقد سخر من بايدن في نيفادا لنهجه الحذر من الوباء، وتهكم ترامب من المطالبين له بالإنصات لآراء العلماء، قائلًا: ”لو كنت قد أصغيت للعلماء فقط، لأصبحنا الآن في بلد يواجه ركودا هائلًا“.

وسرعان ما ردت حملة بايدن. فقال المتحدث باسمها آندرو بيتس ”حالات الإصابة بفيروس كورونا في ازدياد وتسريح العمال يزداد“، ويلتقي بايدن وترامب في مناظرة أخيرة يوم الخميس، في ناشفيل بولاية تنيسي.