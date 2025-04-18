البابا فرنسيس يتغيب عن موكب الجمعة العظيمة في الكولوسيوم

البابا فرنسيس يلقي رسالة عيد الميلاد للعاملين في الفاتيكان في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، 21 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

تغيب البابا فرنسيس للعام الثالث على التوالي اليوم الجمعة عن موكب سنوي يقام في الكولوسيوم بروما ويشارك فيه آلاف الكاثوليك.

ولم يحضر الحبر الأعظم (88 عاما) الاحتفال بالجمعة العظيمة الذي يقام في الهواء الطلق، إذ ما زال يتعافى من التهاب رئوي مزدوج وقلص ظهوره العلني بناء على تعليمات الأطباء.

وكاد فرنسيس، الذي يتولى البابوية منذ 2013، أن يموت جراء إصابته بنوبة التهاب رئوي مزدوج استمرت خمسة أسابيع. ولم يحضر أيضا في عامي 2023 و2024 احتفال الكولوسيوم الذي يقام غالبا في طقس ربيعي لطيف.

ولم يذكر الفاتيكان بعد ما إذا كان البابا فرنسيس سيحضر قداديس أخرى لعيد الفصح في مطلع الأسبوع.

وتغيب البابا أيضا عن قداس سابق في الفاتيكان أمس الخميس. وكان جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي يزور إيطاليا مع عائلته لحضور احتفالات عيد الفصح، من بين الحاضرين في ذلك القداس.