البابا فرنسيس يشكر الأطباء الذين أنقذوا حياته

شكر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأربعاء أعضاء الفريق الطبي الذين أنقذوا حياته خلال إقامته في المستشفى لخمسة أسابيع بسبب حالة خطيرة من الالتهاب الرئوي المزدوج، وتحدث بصوت خافت لكنه كان يتنفس دون حاجة للاستعانة بقناع أكسجين خلال اجتماع في الفاتيكان.

ويزيد البابا فرنسيس (88 عاما) من ظهوره العلني تدريجيا مع تعافيه من أكبر أزمة صحية تعرض لها خلال شغله منصبه الذي تولاه قبل 12 عاما. والتقى بابا الفاتيكان صباح اليوم بنحو 70 طبيبا وموظفا من مستشفى جيميلي في روما حيث تلقى العلاج لمدة 38 يوما.

وقال لهم البابا فرنسيس بصوت خفيض أجش “شكرا لكم على خدمتكم في المستشفى”. وأضاف “إنه أمر رائع حقا. استمروا على هذا المنوال”.

ولم يستخدم بابا الفاتيكان أيضا يوم الأحد خلال ظهوره العلني السابق قناع الأكسجين.

وحثه فريقه الطبي على أخذ قسط من الراحة لشهرين بعد مغادرة المستشفى ليتسنى لجسده التعافي بشكل كامل. وظل بابا الفاتيكان في البداية بعيدا عن الأنظار بعد عودته إلى المنزل، لكنه ظهر الآن في عدة فعاليات عامة قصيرة.

ويبدأ الفاتيكان غدا الخميس موسم العطلات الأكثر ازدحاما، مع ستة احتفالات دينية على الأقل في أربعة أيام، بما في ذلك الاحتفال بعيد القيامة يوم الأحد.

ولم يُعرف بعد مدى مشاركة البابا فرنسيس في هذه الفعاليات. وفوّض الفاتيكان كبار الكرادلة لقيادة كل احتفال نيابة عن البابا.