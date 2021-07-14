الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البابا فرنسيس يغادر المستشفى

14 - يوليو - 2021
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن البابا فرنسيس غادر المستشفى في روما، بعد أن أجريت له عملية جراحية في الأمعاء قبل 11 يوما.

وشاهد مصورون عند مستشفى جيميلي سيارتين يرافقهما أمن الفاتيكان تغادران من مدخل جانبي في الساعة 11.00 صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) بعد أن وضع موظفون كرسيا متحركا في إحدى السيارتين.

وكان زجاج نوافذ إحدى السيارتين مطليا باللون الأسود.

وأٌجريت للبابا (84 عاما) جراحة لاستئصال جزء من القولون يوم الرابع من تموز. ويوم الأحد الماضي ظهر على الملأ لأول مرة منذ إجراء الجراحة، حيث وقف لمدة عشر دقائق وهو يتحدث من شرفة من جناحه بالمستشفى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خالد سعيد منصور عضو المجلس العسكري في حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي تؤكد مقتل القيادي خالد منصور في غزة
حريق ضخم بالقرب من ميناء الناقلات العملاقة الكوبي في ماتانزاس
احتدام حريق في ميناء لتخزين النفط بكوبا والمكسيك وفنزويلا ترسلان فرقا للمساعدة
فوات الأمن في كوسوفو
كوسوفو تعتقل صحفية روسية للاشتباه في قيامها بالتجسس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر عسكرية لحزب الله
ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
مسرح
فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري
جمعية المصارف
بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏