البابا ليو: الصراعات المعاصرة أعادت استخدام الغذاء كسلاح حرب

وجه البابا ليو بابا الفاتيكان مناشدة عاجلة لزعماء العالم الخميس للقضاء على الجوع وقال أمام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن السماح بعيش الملايين وموتهم جوعى يشكل “انحرافا أخلاقيا”.

وفي زيارة لمقر الفاو في روما، ندد البابا باستخدام الجوع ليكون سلاحا في الحروب دون أن يذكر صراعات أو دولا بعينها بالاسم.

واستشهد البابا ببيانات صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن حوالي 673 مليونا لا يتناولون ما يكفي من الغذاء يوميا، ووصف هذا العدد بأنه “علامة واضحة على قسوة عالم تحكمه اقتصاديات بلا روح، ونموذج تنمية مشكوك في إنسانيته، ونظام توزيع موارد ظالم وغير مستدام”.

وقال البابا “في زمن أطالت فيه العلوم عمر الإنسان، وقربت فيه التكنولوجيا القارات، ووسع فيه العلم آفاقا لم تكن ممكنة، يبقى السماح لملايين البشر بأن يعيشوا ويموتوا جوعى فشلا جماعيا وانحرافا أخلاقيا وذنبا تاريخيا”.

وقضى البابا ليو، وهو أول بابا للفاتيكان من الولايات المتحدة، جزءا كبيرا من حياته المهنية قبل توليه المنصب مبشرا دينيا في بيرو وجعل رعاية الفقراء محورا أساسيا منذ بداية ولايته قبل خمسة أشهر تقريبا.

وتحدث الخميس أمام نحو 125 وفدا خلال منتدى يستمر أسبوعا، تزامنا مع الذكرى الثمانين لتأسيس الفاو.

وقال البابا “أعادت الصراعات المعاصرة استخدام الغذاء كسلاح حرب…القانون الإنساني الدولي يحظر من دون استثناء استهداف المدنيين أو تدمير الموارد الضرورية لبقائهم”.

وتابع قائلا “نرى اليوم، بأسى، استمرار هذه الممارسة القاسية التي تحرم الرجال والنساء والأطفال من حقهم الأساسي في الحياة… لا يمكننا أن نستمر هكذا، فالجوع ليس قدر الإنسان بل هلاكه”.