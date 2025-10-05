الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
البابا ليو يدعو لسلام عاجل في غزة

منذ 10 دقائق
البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان

عبّر البابا ليو، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، عن أمله في أن تسفر خطة إنهاء الحرب في غزة عن “النتائج المرجوة” قريبًا، مشيرًا إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وخلال كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، دعا البابا جميع الأطراف إلى الالتزام بعملية السلام، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والعمل على تحقيق “سلام عادل ودائم”.

وقال البابا: “في ظل الوضع المأساوي في الشرق الأوسط، تُتخذ بعض الخطوات المهمة في مفاوضات السلام، وآمل أن تؤدي قريبًا إلى النتائج المرجوة”، مضيفًا: “أطلب من جميع المسؤولين أن يواصلوا هذا الدرب، وأن يوقفوا إطلاق النار، وأن يفرجوا عن الرهائن”.

ويُعدّ البابا ليو أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان، وقد انتُخب في أيار الماضي خلفًا للبابا الراحل فرنسيس. ويتّسم نهجه بالحذر في تناول الحرب في غزة، رغم تصاعد دعواته إلى السلام بعد القصف الذي استهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع في تموز الماضي.

وكان البابا قد أشاد في وقت سابق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب، معربًا عن أمله في أن تلقى دعمًا من حركة “حماس”.

    المصدر :
  • رويترز

