البابا ليو ينتقد سياسات ترامب في وثيقة بدأ كتابتها البابا الراحل فرنسيس

وجّه البابا ليو نداء عاجلا للعالم لمساعدة المهاجرين في أول وثيقة رئيسية له، والتي صدرت اليوم الخميس واستشهدت بأحد أقوى انتقادات البابا فرنسيس الراحل لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهضة للهجرة.

وتركز وثيقة ليو على احتياجات فقراء العالم وتدعو إلى إجراء تغييرات واسعة النطاق في نظام السوق العالمية لمعالجة عدم المساواة المتزايد ومساعدة الفقراء الذين يعيشون على الكفاف.

وبدأ النص المكون من 104 صفحات كمشروع كتابي للبابا فرنسيس، الذي لم يتمكن من إكماله قبل وفاته في أبريل نيسان بعد 12 عاما من قيادته للكنيسة العالمية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص، وأكمله ليو وهو أول بابا من الولايات المتحدة.

وكتب ليو في بداية النص “يسعدني أن أجعل هذه الوثيقة خاصة بي، مع إضافة بعض التأملات، وأن أصدرها في بداية ولايتي البابوية”.

وقال الكاردينال مايكل تشيرني، أحد كبار مستشاري البابا فرنسيس والبابا ليو، إنه على الرغم من أن الوثيقة الجديدة بدأها البابا الراحل إلا أنها تمثل مواقف ليو.

وأظهر ليو، الذي انتخب في مايو أيار لخلافة فرنسيس، أسلوبا أكثر تحفظا من سلفه الذي كان ينتقد كثيرا إدارة ترامب.

يقول ليو “حيثما يرى العالم تهديدات، ترى الكنيسة أطفالا، وحيثما تُبنى الجدران، تبني هي الجسور”، في إشارة إلى انتقاد البابا فرنسيس لترامب عام 2016 عندما وصفه بأنه “غير مسيحي” بسبب خطة الرئيس الأمريكي لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في ولايته الأولى.