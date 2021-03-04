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البابا يغرّد بالعربية قبل يوم واحد من زيارته التاريخية إلى العراق

4 - مارس - 2021
العراق يستعد لاستقبال البابا فرنسيس

العراق يستعد لاستقبال البابا فرنسيس

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غرّد البابا فرنسيس باللغة العربية، الخميس، موجها رسالة إلى الشعب العراقي، وذلك قبل يوم واحد من زيارته التاريخية إلى العراق.

وكتب البابا على حسابه الرسمي باللغة العربية على “تويتر”: غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام”.

وتابع: “لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة”.

ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة إلى العراق تستمر ثلاثة أيام، وتبدأ الجمعة من العاصمة بغداد، وتشمل 4 محافظات أخرى في الجنوب والشمال وإقليم كردستان العراق.

وخلال الزيارة، سيلتقي البابا مع قادة العراق السياسيين والدينيين، كما سيؤم عدد من القداديس، ويتلقي مع أبناء الطائفة المسيحية التي عانت الكثير في البلاد.

وقال البابا فرنسيس إنه ذاهب إلى العراق، لأنه “لا يمكن خذل الناس مرة ثانية”، في إشارة إلى عدم تمكن البابا الراحل يوحنا بولس من التوجه إليه عام 2000.

ويرى العراقيون في زيارة البابا أهمية تاريخية تحمل معها رسائل إنسانية داخلية وإقليمية ودولية، وتبرز العراق وحضاريا ودينيا وثقافيا وجغرافيا.

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