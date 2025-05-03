البرلماني العربي: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية وفضيحة أخلاقية دولية

طالب الاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، إلى “تحرك عربي موحد” يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه قطاع غزة من إبادة جماعية متواصلة.

جاء ذلك في افتتاح أعمال المؤتمر الـ 38 للاتحاد، المنعقد في الجزائر.

ودعا الرئيس الدوري للاتحاد البرلماني العربي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي خلال كلمته الافتتاحية إلى “تحرك برلماني عربي موحد وفعّال، يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويكسر جدار الصمت حيال ما يجري في غزة “.

وأكد على ضرورة توجيه رسالة واضحة مفادها ” أن الحق الفلسطيني ليس قابلا للتنازل ولن يسقط بالتقادم، وأن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وتحدث بوغالي خلال كلمته عن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والتي تفرض “تفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي أكثر من أي وقت مضى” ليكون منبرا للدفاع عن مصالح الأمة.

وأضاف: “لا يمكننا أن نتناول هذه المتغيرات دون الوقوف بمسؤولية وضمير، أمام التطورات المأساوية التي تشهدها القضية الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة”.

وأدان بوغالي “مواصلة الاحتلال الصهيوني انتهاكاته الفظيعة وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل، وسط دمار شامل للمرافق الحيوية، وتضييق خانق على أبسط مقومات الحياة”.

واعتبر أن ما يجري في غزة “ليس فقط كارثة إنسانية، بل هو تحد صارخ للضمير العالمي وفضيحة أخلاقية تمس بالدرجة الأولى المؤسسات الدولية التي تبقى في موقف المتفرج، إن لم نقل المتواطئ”.

ونوه أن الشعب الفلسطيني تتم “إبادته أمام أعين العالم، حيث أضحت ازدواجية المعايير السمة الأبرز في التعامل”.

وفي السياق، أعرب بوغالي عن رفض الاتحاد البرلماني العربي لمحاولات استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، “سواء عبر التشكيك في حيادها أو تجفيف مواردها المالية في مسعى واضح لـ”تصفية قضية اللاجئين، وتقويض أحد أعمدة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية”.

كما جدد تمسك الاتحاد بـ”حل الدولتين المبني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف “باعتباره الخيار الشرعي الوحيد الكفيل بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في المنطقة.

ويُعقد المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر تحت شعار: “دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل التغيرات الإقليمية والدولية”، وسط تطلعات لتعزيز التنسيق البرلماني العربي في القضايا المشتركة.

ويأتي ذلك، فيما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، يصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.