البرلمان الأوروبي يخطط لتعديلات جديدة على قانون العناية الواجبة بعد اعتراضات دولية

صوّت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على إعادة النظر في قانون العناية الواجبة للشركات في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أبدت كل من الولايات المتحدة وقطر اعتراضاتهما على بعض بنود القانون.

ويهدف القانون إلى تعزيز استدامة الشركات الأوروبية ومساءلتها في سلسلة التوريد وممارساتها التجارية، إلا أن بعض الدول اعتبرت أن بعض بنوده قد تؤثر على التعاون التجاري الدولي.

وفي هذا السياق، سيعمل المشرعون على إدخال مزيد من التعديلات قبل عرضها في جلسة البرلمان المقبلة الشهر القادم، تمهيدًا للتفاوض مع حكومات دول الاتحاد الأوروبي على النسخة النهائية. ويأمل الاتحاد الأوروبي في اعتماد القانون قبل نهاية العام، ليصبح إطارًا ملزمًا للشركات بشأن الالتزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية عبر عملياتها التجارية.