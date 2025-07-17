البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين رئيسة الوزراء الجديدة

ذكر نواب أوكرانيون أن البرلمان وافق في تصويت أجري اليوم الخميس على تعيين يوليا سفيريدينكو رئيسة للوزراء.

وقال النواب إن 262 من الأعضاء صوتوا لصالح تعيين سفيريدينكو، وهي أغلبية مريحة في البرلمان المؤلف من 450 مقعدا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وافق على تعيين سفيريدينكو كجزء من أكبر تعديل حكومي يجريه منذ بدء الغزو الروسي في فبراير شباط 2022.

وشغلت سفيريدينكو (39 عاما) منصب وزيرة الاقتصاد ونائبة لرئيس الوزراء منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وأظهرت صورة لطاولة التصويت الإلكتروني في القاعة نشرها أحد النواب أن 22 عضوا صوتوا ضد تعيينها وأحجم 26 عن التصويت.

وفي كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس قبل وقت قصير من التصويت على تأكيد تعيين سفيريدينكو، تحدث زيلينسكي عن اتفاقيات مستقبلية غير محددة مع الولايات المتحدة وقال إنها ستعزز قوة أوكرانيا.

وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة الوزراء الأوكرانية الجديدة على تعيينها في المنصب.

وقالت فون دير لاين “ندعمكم بكل قوة في مساعيكم من أجل بقاء أوكرانيا، وجهودكم من أجل تعافي بلدكم ومستقبل الاتحاد الأوروبي”.