الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرلمان البرتغالي يوافق على مشروع قانون يحظر أغطية الوجه

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2025 8:29 مساءً
علم البرتغال

علم البرتغال

A A A
طباعة المقال

وافق البرلمان البرتغالي اليوم الجمعة على مشروع قانون يحظر ارتداء غطاء الوجه “على أساس النوع أو الدين” في معظم الأماكن العامة، وهو مقترح قدمه حزب “كفى” (شيغا) المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف يستهدف فعليا البرقع والنقاب اللذين ترتديهما المسلمات.

وبموجب مشروع القانون، ستتراوح الغرامات المقترحة لارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة بين 200 وأربعة آلاف يورو (234 و4671 دولارا). وسيُعاقب من يجبر شخصا ما على ارتداء غطاء الوجه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وسيظل غطاء الوجه مسموحا به في الطائرات والمباني الدبلوماسية وأماكن العبادة.

وفي حالة إقرار القانون، فستنضم البرتغال إلى دول أوروبية، منها فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا، تطبق بالفعل حظرا كاملا أو جزئيا على ارتداء غطاء الوجه. ولا يزال بإمكان الرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا استخدام حق النقض ضد مشروع القانون أو إرساله إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه.

وواجه أندريه فينتورا، زعيم حزب شيغا، انتقادات خلال جلسة البرلمان اليوم من نائبات ينتمين لأحزاب تيار اليسار ويعارضن مشروع القانون، لكنه أُقر في النهاية بدعم من ائتلاف يمين الوسط.

وقالت أندريا نيتو المشرعة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم قبل التصويت “هذا نقاش حول المساواة بين الرجل والمرأة. لا ينبغي إجبار أي امرأة على تغطية وجهها”.

وتغطي أقلية صغيرة فقط من المسلمات في أوروبا وجوههن، وفي البرتغال يندر وجود أغطية الوجه هذه.
.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مخاطر الائتمان الأمريكية
مخاطر الائتمان الأمريكية تنشر القلق في أسواق المال العالمية
الجيش اللبناني والأهالي يتجمعون في موقع متضرر كان يبيع آلات ثقيلة، في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية، في قرية المصيلح الجنوبية، لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
مجلس الأمن يعتمد بياناً لدعم الحكومة والجيش اللبناني.. ماذا جاء فيه؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان أثناء سيرهما في قصر مار-أ-لاغو بعد اجتماع ثنائي في بالم بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، 7 أبريل 2017. رويترز
ترامب: سأعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟