البرهان يعزز سيطرة الجيش على التشكيلات المساندة وسط استمرار النزاع في البلاد

أصدر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع الجيش لأحكام قانون القوات المسلحة، لتكون تحت إمرة قادته في مختلف المناطق.

ووفق بيان صادر عن الجيش، فإن البرهان، الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس السيادة السوداني، “أصدر قرارا بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته ويطبق على منسوبيها”.

ويحدد قانون الجيش، هياكل القوات المسلحة وقواعدها ولوائح التنظيم والتأهيل َوالتدريب والمهام بجانب الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة.

وينص قرار البرهان، على أن تكون تلك القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة في مختلف المناطق العسكرية، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد.

ولم يحدد القرار أسماء هذه التشكيلات، غير أن الحرب المندلعة منذ 15 أبريل/ نيسان 2023 شهدت مشاركة حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام بدارفور إلى جانب الجيش ضد قوات “الدعم السريع”، تحت مسمى “القوات المشتركة”، إضافة إلى تشكيلات أخرى مثل “قوات درع السودان” و”فيلق البراء بن مالك” و”المقاومة الشعبية”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله، في بيان، أن رئيس مجلس السيادة البرهان، أصدر قرارات بترقية عدد من الضباط من دفعات مختلفة إلى الرتب الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

وأشار متحدث الجيش، إلى أن هذه الإجراءات تأتي طبقًا لقانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة له.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع، حربا أسفرت، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، فيما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.