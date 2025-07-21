البنتاغون: إنهاء انتشار مشاة البحرية في لوس أنجليس بعد استعادة الاستقرار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الإثنين، عن إنهاء مهمة نحو 700 من مشاة البحرية الذين تم إرسالهم إلى مدينة لوس أنجليس الشهر الماضي، لحماية الممتلكات الفيدرالية والأفراد، في ظل الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.

ويأتي هذا الانسحاب بعد قرار صدر الأسبوع الماضي بسحب نحو نصف عدد قوات الحرس الوطني البالغ قوامها 4000 جندي، الذين تم نشرهم أيضاً في المدينة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن “عودة الاستقرار إلى لوس أنجليس دفعت الوزير إلى إصدار توجيهاته بإعادة نشر قوات مشاة البحرية”، مؤكداً أن وجودهم كان “رسالة واضحة بأن لا تسامح مع الفوضى”.

وكانت هذه القوات قد نُشرت في يونيو/حزيران الماضي بأمر من الرئيس ترامب، على الرغم من معارضة حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، وذلك لقمع احتجاجات اندلعت إثر مداهمات نفذتها سلطات الهجرة في مواقع عمل داخل الولاية، بما في ذلك مزارع كانت في السابق بمنأى عن هذه الإجراءات.

ورغم الخلافات القانونية، سمحت محكمة استئناف فدرالية لترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد حول استخدام الجيش داخل الأراضي الأمريكية، وزاد من التوتر السياسي في ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

ودافعت وزارة الدفاع عن قرارها، مشيدة بأداء القوات، وقال بارنيل: “لقد كانت استجابتهم السريعة، وانضباطهم الراسخ، ووجودهم الميداني الواضح، عوامل حاسمة في إعادة النظام وتعزيز سيادة القانون”.

يُذكر أن الرئيس ترامب تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، ونفذت إدارته حملات دهم واسعة لمواقع عمل خلال فترته الأولى، ما أدى إلى رفع عشرات الدعاوى القضائية ضد سياساته في أنحاء متفرقة من البلاد. كما لجأ إلى الجيش في إطار هذه الحملة، حيث تم نشر آلاف الجنود على الحدود مع المكسيك، وإنشاء مناطق عسكرية في المنطقة الحدودية