البنتاغون: إنهاء مهمة 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس

كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، عن إنهاء انتشار ألفي جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس.

وجاء الإعلان في بيان للمتحدث الرئيسي باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، شون بارنيل.

وكان قد تم نشر ما يقرب من 4000 جندي من الحرس الوطني، و700 عنصر من مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس. ولم يتضح على الفور إلى متى سيبقى بقية الجنود في المنطقة.

وكُلّف هؤلاء الجنود بحماية المباني الاتحادية ومرافقة وكلاء الهجرة أثناء تنفيذ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين.

وبدأ الانتشار في أوائل يونيو (حزيران)، وكان من المقرر أن يستمر لمدة 60 يوماً، لمواجهة سلسلة من الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة التي جرت في لوس أنجلوس ومحيطها.

وجاء هذا الانتشار خلافاً لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي رفع دعوى قضائية لوقف العملية.

وفي البداية، حكم قاض اتحادي بأن ترامب تصرف بطريقة غير قانونية عندما نشر الحرس الوطني رغم معارضة الحاكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بأن الإدارة يمكنها الاحتفاظ بالسيطرة على القوات. ولا تزال القضية قائمة.

من جانبه، قال نيوسوم إن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس أبعد الجنود عن عائلاتهم وأعمالهم المدنية “ليتحولوا إلى بيادق سياسية في يد الرئيس في لوس أنجلوس”، حسب تعبيره.