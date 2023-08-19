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البنتاغون: الحلّ الدبلوماسيّ في أوكرانيا "سابق لأوانه".. والهجوم المضاد لم ينتهِ

منذ 33 دقيقة
الجنرال مارك ميلي

الجنرال مارك ميلي (رويترز)

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اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، مارك ميلي، أنه من السابق لأوانه مناقشة إمكانية حل النزاع في أوكرانيا بطرق دبلوماسية قبل نهاية الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحول ما إذا كان هناك، بحسب الولايات المتحدة، أي مفاوضات خلف الكواليس بين موسكو وكييف بشأن إنهاء الصراع الأوكراني، قال مارك ميلي: “لن أعلق على أي تطورات مستقبلية أو مفاوضات جارية أو أي شيء من هذا القبيل. أود أن أقول إن هناك طرقًا مختلفة لتحقيق هذه الأهداف”.

وأضاف: “الآن ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. الهجوم المضاد لم يستنفد نفسه بعد. نحن بحاجة إلى أن نرى كيف ينتهي كل شيء، ثم ننتقل إلى الأمام”.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا بإمكان أوكرانيا أن تنتصر قال ميلي: “يعتمد الأمر على ما تعنيه بكلمة نصر، بالنسبة لأوكرانيا هذه معركة من أجل البقاء”.

وأضاف في تصريح لصحيفة “واشنطن بوست”: “إذا كان الهدف النهائي هو أوكرانيا حرة ومستقلة ذات سيادة، فهذا سيتطلب جهودًا ملموسة إضافية”.

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