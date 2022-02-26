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البنتاغون بكشف عن إحباط روسي.. المقاومة الأوكرانية أكبر من توقعاتهم

26 - فبراير - 2022
الجيش الأوكراني طلب مساعدة المدنيين في معاركه ضد الروس

الجيش الأوكراني طلب مساعدة المدنيين في معاركه ضد الروس

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أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، السبت، أن روسيا تستخدم في أوكرانيا “أكثر من 50%” من القوات التي حشدتها على الحدود وتبدو “محبطة بشكل متزايد” من المقاومة الصلبة التي يبديها الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته “تقديراتنا تُشير إلى أن أكثر من 50% من القوة التي حشدها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضدّ أوكرانيا (…) يتم استخدامها” في الداخل الأوكراني.

وأضاف “لا نزال نرى مؤشرات إلى مقاومة أوكرانية تستطيع الاستمرار”، و”نعتقد أن الروس محبطون أكثر فأكثر من فقدانهم للزخم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، خصوصًا في شمال أوكرانيا”.

وأشار المسؤول إلى أن القوات الروسية لم تستول حتى السبت على أي مدينة أوكرانية كما لم تسيطر على المجال الجوي الأوكراني.

واستمرّ الغربيون، لا سيّما الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالمساعدة خصوصًا في مجال الأسلحة والذخيرة، منذ بدء الغزو الروسي.

وشدّد المسؤول على أن الجنود الروس “محبطون من (…) مقاومة أوكرانية صلبة تمكنت من ابطائهم”.

وتابع “بالاستناد إلى مشاهداتنا، فإن هذه المقاومة كانت أكبر من توقعات الروس”.

وجاءت تصريحات المسؤول في البنتاغون قبل دقائق من إعلان وزير الدفاع الروسي  أن “جميع الوحدات تلقت أمرا بتوسيع الهجوم في جميع الاتجاهات”.

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