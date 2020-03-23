البنتاغون.. نشر الحرس الوطني في الولايات الأميركية المنكوبة

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الاثنين، نشر وحدات من الحرس الوطني في عدة ولايات للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الجهات العسكرية ستساهم في توفير مستشفيات ميدانية للمناطق التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل واسع.

وأضاف إسبر أن المستشفيات العسكرية الميدانية قد تتوفر خلال أسبوع في مدينتي سياتل ونيويورك الأميركيتين، وقال إسبر إن القوات العسكرية “بإمكانها إجراء ستة آلاف اختبار يومي للكشف عن فيروس كورونا”، وأن وزارته قامت بتجهيز ملايين المعدات والأجهزة لمكافحة الفيروس المتسبب بمرض “كوفيد-19”.

كما ستعمل القوات العسكرية على حراسة بعض المواقع وإرسال المساعدات إلى المحتاجين.

وفيما يخص تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا لدى وزارة الدفاع والقوات المسلحة، في ارتفاع بلغت نسبته 99 في المئة منذ الجمعة، توقع إسبر المزيد من الإصابات، لكنه شدد على أن ذلك “لن يؤثر على قدرة القادة في إدارة الموارد داخل الولايات المتحدة أو خارجها”، مشيرا إلى أن ثقته بالقادة العسكريين كبيرة في اتخاذ القرارات الأنسب للحالات المختلفة.

وأكد إسبر أن الجيش الأميركي قادر على الدفاع عن البلاد في ظل إلغاء العديد من التدريبات العسكرية.