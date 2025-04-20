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البنتاغون يؤكد تخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى 50%

منذ ساعة واحدة
القوات الأمريكية في سوريا - أرشيفية

القوات الأمريكية في سوريا - أرشيفية

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أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة أن وزراة الدفاع “البنتاغون ” ستُخفّض وجودها العسكري في سوريا بأكثر من 50% خلال الأشهر المقبلة، وفق لما ذكرته شبكة “سي أن أن”، اليوم الأحد.

وأضافت “سي أن أن”، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أكدت تقريرا سابقا للشبكة يفيد بأن أقل من 1000 جندي أمريكي سيبقون في سوريا بعد هذه الخطوة.

ويقول المسؤولون إن القوات الأمريكية قد أضعفت تنظيم “داعش” بشكل كبير في سوريا، لكنها ستواصل مساعدة حلفائها في قتال الجماعة المسلحة.

واتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قرارا بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا خلال ولايته الأولى، ثم أُعيد نشرها لاحقا بعد مقاومة من البنتاغون.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قد أعلنت الجمعة، أنها ستخفض عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا لمحاربة المتشددين من نحو 2000 جندي إلى أقل من 1000 في الأشهر المقبلة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان أوردته وكالة “فرانس برس”، إن “وزير الدفاع أعطى الجمعة توجيهات بإدماج القوات الأمريكية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة”، دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك.

وأضاف بارنيل أن “هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى أقل من 1000 جندي أمريكي خلال الأشهر المقبلة”.

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