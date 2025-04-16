البنتاغون يحقق مع مستشار وزير الدفاع الأميركي في تسريبات للمعلومات السرية

في ظل حملة صارمة تقودها وزارة الدفاع الأميركية وإدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تسريب المعلومات الحساسة أو السرية، تم إصدار قرار جديد يعزز هذه الجهود.

” إجازة إدارية”

فقد تم وضع دان كولدويل، المستشار البارز لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في إجازة إدارية.

كما تمت مرافقته خارج مبنى البنتاغون من قبل أفراد الأمن، يوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد به مسؤولان في وزارة الدفاع.

وقال المسؤولان إن الإجراء المفاجئ بحق كولدويل مرتبط بتحقيق جار بشأن تسريب غير مصرح به لمعلومات من داخل الوزارة.

كذلك لفتا، طالبين بعدم كشف هويتهما للتحدث في قضايا تتعلق بالموظفين، إلى أن كولدويل واحد من قدامى مشاة البحرية الأميركية، كما أنه واحد من بين عدد من كبار المستشارين الذين عملوا بشكل وثيق مع هيغسيث.

حملة صارمة

يذكر أن علاقة المتهم بالوزير تعود إلى فترة قيادة هيغسيث جمعية “المحاربون القدامى المهتمون بأميركا”، وهي جمعية غير ربحية واجهت صعوبات مالية خلال فترة قيادته.

وبدأ كولدويل العمل فيها عام 2013 مديرا للسياسات، ولاحقا مديرا تنفيذيا.

إلى ذلك، لم يكشف المسؤولان عن طبيعة التسريبات قيد التحقيق، لكن القرار أتى في وقت يشهد فيه البنتاغون وإدارة الرئيس دونالد ترامب حملة صارمة ضد تسريب المعلومات الحساسة أو المصنفة سرية.