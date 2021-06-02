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البنتاغون يرد على المغرب حول إجراء مناورات عسكرية في منطقة الصحراء

2 - يونيو - 2021
البنتاغون

البنتاغون

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ردت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” على تصريحات صدرت عن الرباط جاءت فيها أن جزءا من المناورات العسكرية “الأسد الإفريقي 2021″، التي تشرف عليها واشنطن وتنظمها بمشاركة المغرب في يونيو، سيجري في منطقة الصحراء.

وقالت القيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية (أفريكوم) في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن المناورات التي سيشارك فيها 7 آلاف عسكري من 9 دول لن تشمل منطقة الصحراء.

وجاء في البيان أن “مواقع التدريب تنتشر بشكل أساسي في أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية شمالا إلى طانطان ومجمع تدريب جرير جنوبا”.

ولفتت “أفريكوم” في بيانها إلى أن الطرفين الأمريكي والمغربي اللذين حضرا لهذه المناورات قررا “استخدام المواقع المقترحة منذ بداية دورة التخطيط في صيف 2020″، أي قبل أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في ديسمبر 2020 اعترافه بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء.

وكان رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني قد قال في تغريدة على “تويتر” نهاية الأسبوع الماضي إن جزءا من هذه المناورات سيحصل في الصحراء، معتبرا ذلك “تتويجا للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”، لكن هذه التغريدة حذفت في وقت لاحق.

ووفقا لـ”فرانس برس” فقد اعترفت واشنطن في عهد ترامب بسيادة الرباط على المنطقة المذكورة مقابل إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

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